''Kriminelle Vereinigung'': Razzien bei Klima-Klebern

Bundesweit kam es am Dienstagvormittag zu Hausdurchsuchungen bei der radikalen Klima-Gruppe ''Letzte Generation''.

Laut der "Berliner Morgenpost" vollstreckt die Staatsanwaltschaft Neuruppin Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Klimaaktivisten-Gruppe. Insgesamt Elf Wohnungen seien am Dienstagvormittag durchsucht worden. Der Vorwurf: "Bildung einer kriminellen Vereinigung". Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin am Dienstag. Darunter sei ein Objekt in Brandenburg und keins in Berlin gewesen. Die Letzte Generation bestätigt die Razzien auf Twitter. Ab fünf Uhr morgens seien die Wohnungen durchsucht worden sein. Elektronische Geräte, wie Laptops und Handy seien beschlagnahmt worden.

++ TÜREN AUFGEBROCHEN BEI FOSSILER LOBBY UND REGIERENDEN ++



Natürlich nicht – heute ab 5 Uhr morgens gab es 11 Hausdurchsuchungen bei uns. Vorwurf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Elektronische Geräte, wie Laptops und Handys, wurden konfisziert, außerdem Plakate. — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 13, 2022

Die Durchsuchungen sollen im Zusammenhang mit Vorfällen rund um die PCK-Raffiniere in Schwedt im Frühjahr stehen. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

Klima-Klebern drohen bis zu 5 Jahre Haft

Laut Strafgesetzbuch (StGB) ist eine kriminelle Vereinigung „eine Vereinigung, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind.“ Bei Verurteilung drohen den Aktivisten Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.

Die Aktivisten der Protestgruppe «Letzte Generation» hatten zuletzt den Betrieb von Flughäfen lahmgelegt und wurden dafür heftig kritisiert. In den vergangenen Wochen hatten sie zudem immer wieder den Straßenverkehr blockiert und sich an Gemälden in Museen festgeklebt.