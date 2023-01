Lützerath: Kinder als Schutzschilde gegen Polizei

Die Polizei appelliert, kleine Kinder aus dem besetzten Braunkohleort Lützerath rauszubringen.

Unter den Besetzern des Braunkohleorts Lützerath sind nach Angaben der Polizei auch Familien mit kleinen Kindern. Reporter vom Online-Medium "Pleiteticke" sind auf einen Mann gestoßen, der mit seinen Kindern mitten in der Einsatzzone in Lützerath stand, während Steine, Flaschen und Brandsätze flogen.

Die Polizei appellierte an die Eltern, die Kinder aus Lützerath rauszubringen: "Aufgrund weitreichender Gefahren im Einsatzraum, appelliert die #Polizei #Aachen an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen", schrieben die Beamten am Mittwoch bei Twitter. Die Polizei helfe dabei, Familien sicher vom Gelände zu begleiten. In einem Nachsatz betonten die Einsatzkräfte ohne weitere Erklärung: "Das zuständige Jugendamt ist vor Ort und kümmert sich."