Ein Mann greift zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule an, eine 14-Jährige stirbt. Der Fall wirft viele Fragen auf. Was wir über den Täter bisher wissen.

Der Beschuldigte hatte die Jugendlichen nach bisherigen Erkenntnissen auf der Straße vermutlich mit einem Messer angegriffen. Bei dem Tatverdächten handelt es sich laut Polizei um einen 27-jährigen Asylbewerber aus Eritrea. Seit 2016 lebt er in Deutschland und hat eine Aufenthaltserlaubnis bis 2023.

Nach Polizeiinformationen wohnt der Mann in einer Flüchtlingsunterkunft, in die er nach der Tat geflüchtet sei. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann habe sich vermutlich mit dem Messer verletzt. Ob absichtlich oder aus Versehen, wüssten die Ermittler noch nicht. Er kam unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter der tödlichen Schulweg-Attacke von Illerkirchberg ist den Behörden bislang nie durch Gewaltdelikte aufgefallen. Er sei lediglich einmal als Schwarzfahrer erwischt worden und sonst nicht polizeibekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm der Deutschen Presse-Agentur.

Die Hintergründe der Tat sind bisher noch völlig unklar.