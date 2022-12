Auf Mallorca werden über die Weihnachtsfeiertage milde Temperaturen erwartet. Die Höchsttemperaturen erreichen um die 24 Grad.

Aemet, Spaniens staatlicher Wetterdienst, traut sich eine Vorhersage für die Feiertage bis zum Ende des Jahres zu geben. Diese ist durchwachsen, aber - bisher - ohne Extreme. Die Küsten haben es mit teils über 24 Grad kuschelig warm.

Gleichzeitig werden die Temperaturen in Spanien zu Weihnachten um einiges über den Normalwerten für diese Jahreszeit liegen. Besonders kalt wird diese Weihnacht wohl nicht, so Aemet, das auch glaubt, dass sich die milden Temperaturen bis in die erste Januarhälfte fortsetzen und keine Kaltfront in den nächsten Wochen zu erwarten ist.

An den Mittelmeerküsten wird es zu Weihnachten mitunter sogar frühlingshaft, dort kann man also getrost beim Sangría bleiben und muss nicht auf Glühwein umsteigen.