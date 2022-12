Mehr als 10 Grad: Frühlingswetter zu Weihnachten

Mild, bewölkt und regnerisch, aber auch Glätte - das sind die Wetteraussichten für die Tage vor Weihnachten in Deutschland.

Mitunter werden Höchstwerte von mehr als zehn Grad erwartet, in einigen Regionen wird sogar mit Temperaturen über 15 Grad gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch droht erneut Glatteisgefahr - insbesondere im sächsischen Bergland und in Teilen Bayerns. Bis in den Vormittag hinein kann die Glätte am Mittwoch im Südosten andauern. Danach soll sich die Situation entspannen.

Am Mittwoch soll es bei zumeist grauem Wetter zeitweise regnen. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad an, am Oberrhein sind bis zu 13 Grad möglich, in Südostbayern nur 2 bis 6 Grad. In den Bergen und am Meer werden stürmische Böen erwartet.

Nacht auf Donnerstag mit Glättegefahr

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Südosten erneut glatt werden. In Berglagen und an der Nordsee weht den Meteorologen zufolge weiterhin teils ein stürmischer Wind. Grau und regnerisch geht es am Donnerstag weiter - südlich der Donau können sich die Menschen dagegen auch auf etwas Sonne freuen.

Während die Höchstwerte im Nordosten und Südosten bei maximal 6 Grad liegen, sind am Oberrhein sehr milde 15 Grad möglich. Bundesweit wird es windig, im Südwesten werden vereinzelt stürmische Böen erwartet, im höheren Bergland wird es stürmisch.

Nasses, windiges Wetter an Weihnachten

Nach einer kurzen Regenpause am Freitagvormittag kommt vom Westen und Südwesten teils kräftiger und länger andauernder Regen auf. Wenig Niederschlag wird dagegen in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zur Uckermark erwartet. Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 9 und 16 Grad im Südwesten und 5 bis 10 Grad im Nordosten. In höheren Berglagen und im Alpenvorland rechnen die Meteorologen erneut mit Sturmböen.

Für die Weihnachtstage bleibt es laut DWD "bei diesen deutlich zu milden Werten bei windigem und zeitweise nassem Wetter".

Quelle: dpa