Deutschland steht die ''heißeste'' Silvester-Nacht aller Zeiten bevor - und das neue Jahr beginnt mit Sommer-Temperaturen. Wir bekommen am 31. Dezember mehr als 17 Grad!

Berlin. In Mallorca feiern die Urlauber derzeit Weihnachten mit Bikini und Badehose am Strand bei Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Doch es gibt keinen Grund auf die Mallorca-Urlauber neidisch zu sein.

Denn es ist unfassbar: In Deutschland wird es zu Silvester und Neujahr n och wärmer als auf Mallorca. Sie können die SIlvester-Party in T-Shirt und Bikini feiern - mitten im "Winter".

In München wird es am 31. Dezember vor der Silvester-Nacht prachtvolle Sonne und 17 Grad Sommer-Temperatur geben. Die meisten Schanigärten werden öffnen, man kann sie im T-Shirt besuchen. Zu Mitternacht sinken die Temperaturen zwar auf 8 Grad, klettern am Neujahrstag aber bei Sonne pur wieder auf 13 Grad.

In Berlin wird es sogar noch wärmer. Dort werden für den Silvestertag (31. 12.) 18 Grad und für den Neujahrstag 15 Grad vorhergesagt.

Und sogar im kühlen Hamburg wird es zu Silvester 14 Grad haben - der wärmste Start ins Neue Jahr aller Zeiten.

Katastrophe dagegen für alle Skiorte und Skifans: Laut Langzeit-Prognose bleiben uns die Plus-Temperaturen von mehr als 5 Grad den ganzen Jänner erhalten - es gibt den ganzen Jänner keine Chance auf Schnee.