«Messerangriff» im Brüsseler EU-Viertel: Festnahme

In einer U-Bahn-Station im Herzen des EU-Viertels in Brüssel kam es am Montag zu einem Messerangriff. Die Polizei setzte einen jungen Mann fest.

Die brisante Situation beobachtete ein dpa-Reporter am Abend vor Ort. Einige Minuten zuvor hatten Passanten gerufen: «Er hat ein Messer», wie eine dpa-Reporterin hörte. Am Abend schrieb Brüssels Bürgermeister Philippe Close auf Twitter: «Messerangriff in der Schuman-Station». Eine gute Zusammenarbeit der Polizei habe zu einer schnellen Festnahme geführt. Eine Bestätigung der Polizei für einen Angriff mit einem Messer lag zunächst nicht vor. Vor Ort in der Haltestelle Schuman waren während der Festnahme auch mehrere Polizisten mit Hunden im Einsatz, die den Bereich abschirmten. Direkt vor der Europäischen Kommission kümmerten sich Rettungskräfte um Passanten. Eine Polizeisprecherin sagte der dpa, sie könne eine Festnahme bestätigen. Zudem gebe es eine verletzte Person - wie schwer diese verletzt sei, wisse sie derzeit nicht. Darüber hinaus wurden zunächst keine weiteren Details mitgeteilt. Wie die Brüsseler Verkehrsbetriebe auf Twitter mitteilten, wurde der öffentliche Nahverkehr in dem Bereich um die Haltestelle Schumann teilweise eingestellt - wegen eines Polizeieinsatzes. Die Station Schuman liegt genau zwischen wichtigen EU-Institutionen und wird von vielen EU-Mitarbeitenden genutzt. So grenzen direkt an die Station die EU-Kommission, der Rat der Europäischen Union und der Auswärtige Dienst der EU. Quelle: dpa

Lesen Sie auch Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Paris Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann Medienberichten zufolge am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt.

Messerangriff auf Indonesiens Sicherheitsminister Der Hauptverdächtige des Messerangriffs soll IS-Sympathisant sein.

Mann sperrt sich aus und

ruft Polizei - Drogenfund Weil er sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte, hat ein 44 Jahre alter Mann in Augsburg die Polizei gerufen.