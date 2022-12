Christian Drosten, inoffizieller Chefvirologe Deutschlands, erklärt die Pandemie für beendet. Dennoch ist die Lage mit wahrscheinlich mehr als 300.000 aktiven Fällen in Deutschland noch angespannt.

Die Daten sind derzeit sehr eingeschränkt, da weniger Tests durchgeführt werden und Gesundheitsämter an Feiertagen nicht dazu verpflichtet sind, Daten an das Robert Koch-Institut weiterzuleiten. Daher wurden am heutigen Tag auch nur 15 neue positive Fälle gemeldet - ein Wert, der wohl um einiges höher liegen dürfte. An den anderen Weihnachtstagen wurden ebenso kaum Fälle gemeldet, wodurch die 7-Tage-Fallzahl von 204.092 wohl deutlich höher liegen dürfte.

Vor den Feiertagen gab es noch rund 600.000 aktive Fälle, weshalb man aktuell wohl mit mindestens 300.000 aktiven Fällen rechnen kann. Durch die Festtage wurden auch wieder vermehrt ältere Mitglieder der Gesellschaft besucht - sowohl in Altenheimen als auch privat. Dadurch könnte sich die Situation in den Spitälern wieder etwas verschärfen. Dennoch erklärt der Top-Virologe Christian Drosten die Pandemie für beendet, man geht nun in die endemische Phase.

Die Fallzahlen der Bundesländer im Überblick

Da die Labore und Kommunen über die Feiertage so gut wie keine Fallzahlen übermitteln, darf man von einer höheren 7-Tage-Fallzahl ausgehen, als derzeit vom RKI gemeldet wird.

Baden-Württemberg

7-Tage-Inzidenz: 143,9

7-Tage-Fallzahl: 16.003

Bayern

7-Tage-Inzidenz: 130,2

7-Tage-Fallzahl: 17.160

Berlin

7-Tage-Inzidenz: 261,3

7-Tage-Fallzahl: 9.608

Brandenburg

7-Tage-Inzidenz: 281,2

7-Tage-Fallzahl: 7.136

Bremen

7-Tage-Inzidenz: 341,2

7-Tage-Fallzahl: 2.308

Hamburg

7-Tage-Inzidenz: 212,4

7-Tage-Fallzahl: 212,4

Hessen

7-Tage-Inzidenz: 233,8

7-Tage-Fallzahl: 233,8

Mecklenburg-Vorpommern

7-Tage-Inzidenz: 351,5

7-Tage-Fallzahl: 5.663

Niedersachsen

7-Tage-Inzidenz: 453,4

7-Tage-Fallzahl: 36.395

Nordrhein-Westfalen

7-Tage-Inzidenz: 326,6

7-Tage-Fallzahl: 58.539

Rheinland-Pfalz

7-Tage-Inzidenz: 208,7

7-Tage-Fallzahl: 8.571

Saarland

7-Tage-Inzidenz: 254,9

7-Tage-Fallzahl: 2.504

Sachsen

7-Tage-Inzidenz: 146,8

7-Tage-Fallzahl: 146,8

Sachsen-Anhalt

7-Tage-Inzidenz: 197,1

7-Tage-Fallzahl: 4.276

Schleswig-Holstein

7-Tage-Inzidenz: 308,3

7-Tage-Fallzahl: 9.008

Thüringen

7-Tage-Inzidenz: 110,6

7-Tage-Fallzahl: 2.333