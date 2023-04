Reise zum Jupiter verschoben: Gewitterrisiko verhindert Start der Esa-Sonde

Der Start der Jupiter-Sonde "Juice" der Raumfahrtagentur Esa ist am Donnerstag witterungsbedingt verschoben worden.

Es habe am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ein Gewitterrisiko gegeben, sagte ein Esa-Sprecher im Kontrollzentrum in Darmstadt. Die Verschiebung habe nichts mit technischen Problemen zu tun. Der Start ist nun für Freitag 14.14 Uhr geplant.

© Eric Lalmand/Belga/dpa Das Bild zeigt zwei Modellraketen im Raumfahrtzentrum Guayana vor dem Start der ESA-Mission «Juice» (Jupiter Icy Moons Explorer). Die Sonde soll ab 2031 drei Monde des Gasriesen Jupiter erkunden. ×

Die Sonde soll zum Hunderte Millionen Kilometer entfernten Gasgiganten Jupiter, dem größten Planeten im Sonnensystem, fliegen. "Juice" soll mit zehn Instrumenten an Bord vor allem einen Blick auf die großen Monde werfen. Dort wird Wasser unter einem dicken Eispanzer und damit Voraussetzungen für Leben vermutet.

Quelle: dpa