Offenbar wurde die Gaspipeline Urengoi-Pomary-Uschhorod durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Leitung beliefert Europa mit Gas.

Wie die Nachrichtenagentur RBC, welche sich auf lokale Beamte beruft, berichtet, soll der Gasfluss unterbrochen sein. Die Pipeline verläuft von Nordwestsibirien in die Ukraine. Demnach soll das Rohr in der Nähe des Dorfes Kalinino beschädigt worden sein. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Drei Menschen sollen bei der Explosion ums Leben gekommen sein.

In Russia, Chuvashia. An explosion at a gas pipeline in the Vurnar district. pic.twitter.com/QZRRWSdYPB — TimeTeamFella (@RasReload) December 20, 2022

Bei der Erdgasleitung handelt es sich um eine der wichtigsten Erdgasexportpipelines Russlands, welche auch teilweise in ukrainischen Besitz ist. Das Gas wird durch die russische Arktis durch die Ukraine nach Europa geleitet. Sie wurde in den 1908er-Jahren erbaut und bildet derzeit eine der Hauptrouten für russisches Gas nach Europa. Vom Katastrophenschutzministerium der Region Tschuwaschien ging die Meldung aus, dass die Pipeline bei Wartungsarbeiten in die Luft gegangen sei. Das Dorf, in dem die Explosion stattgefunden haben soll, befindet sich etwa 150 Kilometer westlich der Stadt Kasan.

Der Gasfluss sei ab 13.50 Uhr Ortszeit (11.50 Uhr deutscher Zeit) unterbrochen worden. Das entfachte Feuer sei mittlerweile schon gelöscht worden.