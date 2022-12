Silvester im T-Shirt: Plus 16 Grad im Garten

Schon der Jahreswechsel vor einem Jahr war ungewöhnlich warm - doch das gab's noch nie: Deutschland feiert heute bei PLUS 16 Grad Silvester - und zwar im T-Shirt.

Offenbach. Egal ob München, Berlin, Köln oder Hamburg (hier sogar bei Regen): Überall in Deutschland hat es heute Mittag 16 Grad Plus - das ist der wärmste Silvester-Tag aller Zeiten. Bis zu 22 Grad werden in der Mitte und im Süden Deutschlands erwartet!

Mallorca und Ibiza sind mit Plus 18 Grad nur geringfügig wärmer - allerdings bei strahlender Sonne und Badewetter.

In Deutschland wird es heute einen Run auf Parks und Gärten, aber auch Bier- und Schanigärten geben. Es sind sogar zahlreiche Grill-Partys geplant.

Theoretisch könnte man auch bei der Silvester-Party grillen: Denn es bleibt auch um Mitternacht mit Plus 14 Grad sensationell wärmer, nur in Bayern kühlt es auf 7 Grad ab.

Morgen steht uns ein frühsommerlicher Neujahrs-Tag bevor - mit neuerlich bis zu 16 Grad Plus. Den Winterpulli braucht zu Neujahr keiner.