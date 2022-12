Die Wettervorhersage für Weihnachten erinnert mehr an den Frühling als an die besinnliche Winterzeit.

In Teilen Deutschlands werden bis zu 16 Grad erwartet, was kombiniert mit Regenfällen für ordentliches Schmuddelwetter sorgt. Weihnachtsstimmung kommt so wohl eher weniger auf.

Bereits ab heute sollen die Temperaturen schrittweise klettern - sozusagen eine 180 Grad Kehrtwende nach den Eisregen der vergangenen Woche. Demnach dürften Winterfans an Heilig Abend wohl eher enttäuscht werden - Weihnachten fällt ins Regenwasser. Einen Vorteil birgt das nasse, warme Wetter allerdings. Auf den Straßen dürfte der Verkehr wieder etwas sicherer werden.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden ab Freitag Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad erwartet. An Weihnachten soll es wenig Sonnenschein, dafür umso Regen geben.