Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln seien unverletzt geblieben.

Was war geschehen? In Dresden lief ein Großeinsatz der Polizei. Die Innenstadt wurde abgeriegelt, der Striezelmarkt darf nicht öffnen, wie die "Bild" berichtete. Ein 40-jähriger Mann soll eine Frau (70) getötet habe, mit dem Auto einen Kilometer weit zur Altgalerie gestürmt und sich dort in einem Drogeriemarkt verschanzt haben.

???? Polizeieinsatz in #Dresden????

Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme.



Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen.

Die Polizei Sachsen hat die Geiselnahme auf Twitter bestätigt. Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Telefonkontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer wurde hergestellt

Die Polizei in Dresden hat nach eigenen Angaben telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer. Bei den Geiseln soll es sich laut "Bild"-Informationen um eine Angestellte und ein Kind gehandelt haben. Gegen 12:30 Uhr soll der Zugriff der Spezialeinheiten erfolgt sein. Dabei wurde der Täter, welcher auch verdächtigt wird seine Mutter (70) getötet zu haben, überwältigt.