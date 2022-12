Auf dem Weg zur Schule sind zwei Mädchen von einem Mann in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) angegriffen und schwer verletzt worden.

Sie kamen am Montag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Angriff hatte nach Polizeiangaben keine Auswirkungen auf eine benachbarte Grundschule. "Es gab entgegen von Gerüchten keinen Amokalarm in einer Schule", sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage. Die beiden Verletzen seien auch nicht im Grundschulalter.

Laut "BILD" riefen Augenzeugen die Polizei und den Rettungsdienst. Dieser versorgte die beiden Mädchen (13, 14).

© Ralf Zwiebler/dpa 05.12.2022, Baden-Württemberg, Illerkirchberg: Einsatzkräfte begutachten einen Tatort in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis). Ein Mann soll dort zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und schwer verletzt haben. (zu dpa «Zwei Mädchen auf Schulweg angegriffen») Foto: Ralf Zwiebler/z-media/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ ×

Die Mädchen kamen nach dem Angriff schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter soll in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet sein. Die Polizei traf dort auf drei Menschen, darunter soll auch der mutmaßliche Täter sein. Weitere Details zum Angriff, dem Motiv und den Verletzten waren zunächst unklar. Der Einsatz mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos sei abgeschlossen, es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die 14-Jährige erlag am Montag ihren schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Quelle: dpa