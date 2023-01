Auch an Tag 6 im Dschungel gibt es wieder viel zu sehen.

Die Stars tauchen in die Welt von Jana URKRAFT ein: Atemkreis, Klang-Topfdeckel-Therapie, Energiebälle, viel Gesang und Chi-Gong, große Emotionen inklusive. Claudia, Verena und Tessa erschlucken Sterne in "Pfui-Dora". Ein Beef zwischen Cecilia und Tessa, Cosimo hadert mit seinem Leben in der TV-Branche und Djamila erzählt Jolina von ihrem heimlichen Fetisch. Spannend geht es weiter!