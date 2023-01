GZSZ-Fans dürfen sich freuen. Es ist wohl das spektakulärste Comeback, das es in der Geschichte der Serie gegeben hat.

Für viele treue Fans der Serie war es undenkbar und doch wird es nun passieren. Nach knapp elf Jahren kehrt Susan Sideropoulos (42) zurück auf die Bildfläche, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach soll es sich nicht um ein Mini-Comeback handeln, sondern sogar um eine mehrmonatige Rückkehr.

Gegenüber der "Bild" erzählt sie: „Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht.“ Der Grund, warum dieses Comeback viele für unmöglich hielten, ist, dass Verena Koch, die Frau, die Sideropoulos in der Serie verkörperte, gestorben ist. In einer Episode hatte sie eine Autopanne, wollte ein Warndreieck aufstellen und wurde ausgerechnet von ihrem Kumpel Philip, gespielt von Jörn Schlönvoigt, überfahren.

Daher kehrt sie auch nicht als Verena zurück, sondern als ihre Doppelgängerin Sarah Elsässer, wie auch schon im GZSZ-Ableger "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst", wie die "Bild" berichtet.