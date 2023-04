Rosenkavalier macht kurzen Prozess

Bachelor David Jackson hat in der achten Folge nur noch vier Rosen vergeben, zwei Frauen mussten den Heimflug antreten.

In Folge 8 spitzte sich das Drama zu. Mit allen sechs verbleibenden Kandidatinnen genoss Model und Content-Creator David, kurz „Dee“, dasselbe Speed-Date. In nur drei Minuten wird Tuktuk gefahren, Pizza gemampft, ein romantischer Moment im Regen verlebt – dafür hatte ein Set-Mitarbeiter die Freude mit Gartenschlauch auf einem Dach auszuharren – ein Coffee-to-Go, einmal kurz zu einer Straßenband getanzt, ein Blumenstrauß und natürlich ein Kuss für jede Kandidatin.

Anziehend durch Alkohol

Er verbrachte dann nochmals in Dreiergruppen den Tag mit ihnen. Yetti, Chiara und Alyssa machen gemeinsam Quesadillas, doch Dee und Chiara verabschieden sich ins Einzelgespräch. Yetti und Alyssa widmen sich derweil dem Tequila. Yetti darf dann – leicht bis schwer beduselt – alleine in die Verlängerung. Und der Pegel steht ihr anscheinend, es wird primär gekutscht und später bemerkt der Bachelor Yetti befände sich ganz klar auf der Überholspur. Beim zweiten Gruppen-Date geht es zu heißen Quellen in den Bergen. Während Lisa und Angelina dem Bachelor näherkommen, scheint es mit Rebecca nicht so gut zu laufen.

„Und die letzte Rose geht an ...“

In der Nacht der Rosen konnte dann Rebecca (28) nicht mehr an sich halten und teilte dem Bachelor - wenige Minuten vor der Entscheidung - ihren Verdacht mit, dass Mitbewerberin Chiara (26) nicht auf der Suche nach der großen Liebe, sondern eher nach Publicity und beruflichen Kontakten sei. Sie ließ den 32-jährigen deutlich zerknirscht zurück und schoss sich gleichzeitig wohl auch ein Eigentor.

Die ersten drei Rosen überreichte er sodann an Angelina aka Utze (28), Yetti (25) und Lisa (32). Die Spannung stieg, die Aufregung der Kandidatinnen ebenso, dann übergab der Bachelor die letzte Rose an Chiara. Mit den verbliebenen vier Frauen geht es in der nächsten Woche auf die Dream-Dates.