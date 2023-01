Sexismus-Skandal bei DSDS: Fliegt Bohlen raus?

Er kam gerade erst wieder zurück und könnte schon bald wieder weg sein. Dieter Bohlen könnte wohl seinen letzten bissigen Kommentar bei der RTL-Show "DSDS" losgelassen haben.

Die scharfe Zunge des Dieter Bohlen ist landesweit gefürchtet. Mit knallharten und ehrlichen Meinungen brachte er schon viele Kandidaten bei DSDS an den Rand ihrer emotionalen Belastbarkeit. Doch mit seinen neuesten Äußerungen könnte er zu weit gegangen sein.

Als Kandidatin Jill Lange (22) vor die DSDS-Jury trat, zögerte Bohlen nicht lange damit, seine Skepsis bezüglich ihres Lebenslaufes zu äußern. Lange nahm in der Vergangenheit an der Reality-TV "Ex on the Beach" teil, was beim Pop-Titan auf keine große Begeisterung stieß. "Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", fragte Bohlen die Kandidatin völlig unverhohlen.

Konsequenzen nach Sexismus-Eklat

Lange war nach der Sendung am Ende, meldete sich auf Instagram unter Tränen bei ihren Fans: „Dieter hat mich beleidigt." Die Sendung war bereits vor der regulären Ausstrahlung auf RTL+ gezeigt worden. Bei der TV-Premiere war von dem Spruch allerdings keine Spur mehr. Der Sender knickte ein und schnitt die pikante Szene raus!

Die große Welle der Empörung brachte auch beim TV-Sender einige Räder ins rollen. So soll laut "Bild"-Zeitung eine Krisensitzung einberufen worden sein, wo das Vorgehen nach diesem Sexismus-Skandal geklärt werden soll. Demnach sollen eine Entschuldigung von Bohlen, sowie ein Statement des Senders, in dem man sich klar von den Äußerungen distanziert im Raum stehen. Allerdings könnte es auch noch viel schlimmer kommen. Dieter Bohlen wurde gerade erst wieder für die Kult-Sendung in das Juroren-Team berufen, doch nach diesem Eklat ist es auch gut möglich, dass der Sender die Zusammenarbeit schnell wieder beendet.