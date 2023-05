24 Stunden Sex-Marathon: Mann droht Penis-Amputation

Ein deutscher Tourist im Alter von 50 Jahren könnte nun einen hohen Preis für einen ausgiebigen Sexmarathon bezahlen, der mit exzessivem Drogenkonsum einherging.

Mitte Mai vergnügte er sich während seines Urlaubs in Italien mit einer "willigen Partnerin" bei einem 24-stündigen Sexmarathon. Dabei wurden großzügige Mengen an Drogen und Potenzpillen konsumiert, darunter sowohl Viagra als auch Ecstasy.

Mann droht Amputation

Die Konsequenzen könnten nun verheerend sein: Der 50-Jährige brach zusammen und musste in ein Krankenhaus in Grosseto in der Toskana eingeliefert werden. Die Ärzte benötigten eine ganze Woche, um den Mann wieder halbwegs auf die Beine zu bringen. Dabei wurde letztendlich eine septische Schockreaktion, eine sogenannte Nekrose, im Genitalbereich diagnostiziert. Dem Mann droht daher die Amputation seines besten Stücks.

Unter Nekrose versteht man in der Biologie und Medizin das Absterben oder den Tod von einzelnen oder mehreren Zellen. Die Nekrose ist eine pathologische Erscheinung, das heißt, sie wird durch schädigende Einflüsse auf die Zellen ausgelöst. Dadurch kommt es im Gewebe zum Absterben der Zellen und in der Regel zu einer entzündlichen Reaktion. Je nach Art des Gewebes und dem Ausmaß der Schädigung kann die Nekrose entweder durch das Nachwachsen überlebender Zellen vollständig abheilen oder der abgestorbene Gewebeteil wird durch eine bindegewebige Narbe ersetzt.