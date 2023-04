Amsterdamer Flughafen verbietet Privatjets und Nachtflüge

Wahl-Beben in Finnland: Sanna Marin ist abgewählt

"Die Demokratie hat gesprochen", sagt Ministerpräsidentin Sanna Marin am Wahlabend - aber das Ergebnis fällt nicht zu ihren Gunsten aus. Trotz Zugewinnen der Sozialdemokraten bahnt sich in Helsinki ein Regierungswechsel an. Der Oppositionsführer macht sich schon bereit.