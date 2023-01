Es wird ein historischer Moment im Vatikan: Am Donnerstagmorgen um 9:30 Uhr wird der frühere Papst Benedikt XVI. (1927-2022) mit einer Trauerfeier auf dem Petersplatz verabschiedet und anschließend beigesetzt.

Aus Deutschland

Es reisen sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (64) als auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) und seine Ehefrau an. Ebenfalls hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.

Aus Italien

Ebenfalls erwartet werden Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella (81) sowie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (45).

Neben Spitzenpolitikern reisen auch mehrere europäische Royals zur Trauerfeier an.

Aus Spanien

Es reisen Sophia (84), die Mutter von König Felipe (54) an. Diese reist in Begleitung einer Gruppe spanischer Prälaten an. Darunter ist Episkopatschef Kardinal Juan Jose Omella.

Aus Belgien

Es haben König Philippe (62) sowie seiner Ehefrau, Königin Mathilde (49) ihre Teilnahme bestätigt.

Aus Portugal

Ebenfalls hat sich Präsident Marcelo Rebelo de Sousa angekündigt.

Aus Polen

Präsident Andrzej Duda wird ebenfalls unter den Gästen sein.

Aus Österreich

Als offizielle Vertreter der Kirche in Österreich werden Kardinal Christoph Schönborn und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als Vorsitzender der Bischofskonferenz an den Trauerfeiern teilnehmen.

Am Montag pilgerten allein bis 19.00 Uhr rund 65.000 Personen zu Benedikts Leichnam, doppelt so viel als ursprünglich erwartet. Bis zu 70.000 Personen werden beim Begräbnis am Donnerstag erwartet, hieß es in Rom. Der emeritierte Papst war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae, in dem er seit seinem Amtsverzicht im Februar 2013 lebte, gestorben.