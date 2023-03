Crime Index - Das sind die 10 gefählichsten Städte in Europa

Folgt man den Erkenntnissen des "Crime Index", dann ist die gefährlichste Stadt Europas derzeit die englische Stadt Bradford.

Tatsächlich führen englische Städte das Ranking der „gefährlichsten Städte Europas“ an. So ist die viertgefährlichste Stadt Europas Coventry. Auch dort spielen Drogendelikte eine Rolle, aber auch Einbrüche und Gewaltdelikte. Birmingham folgt auf Rang sechs.

England führt, Frankreich knapp dahinter

Der zweite Platz im Kriminalitäts-Ranking geht an das französische Marseille. Wieder ist es vor allem die Drogenkriminalität (gepaart mit Bandenkriminalität), die dafür ausschlaggebend ist. So starben allein im vergangenen Jahr 32 Menschen infolge von organisierten Bandenmorden in Zusammenhang mit Drogenhandel. Neben Marseille finden sich auch die französischen Städte Nantes (5. Platz), Montpellier (8.) und Nizza (10.) in den Top Ten der gefährlichsten Städte Europas.

Die unrühmliche Bronzemedaille geht an die legendäre Mafia-Stadt Catania auf Sizilien. Dort sind es vor allem Korruption und Bestechung, die den Umfrageteilnehmern sauer aufstoßen. Auf Rang sieben folgt eine weitere italienische Stadt: Neapel.

Die sichersten Städte in Europa sind San Sebastian (152, Spanien) und die Schweizer Städte Bern (151) und Zürich (150). Weltweit führt in der Liste der gefährlichsten Städte Caracas. Die Hauptstadt von Venezuela belegt diese Position schon seit 2019.

Am der Spitze der sichersten Städte der Welt ist Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu finden: laut "Crime Index" ist Abu Dhabi die sicherste Stadt der ganzen Welt.

Gefährlichste Stadt in Deutschland: Berlin

Die gefährlichste Stadt Deutschlands – mit dem höchsten „Crime Index“ - ist Berlin, gefolgt von Frankfurt am Main und Hannover. Überraschend auf Platz 4 Halle an der Saale und auf Platz 5 Bremen vor Leipzig.

Sicherste Stadt in Deutschland: München

Die mit Abstand sicherste Stadt Deutschlands mit der geringsten Kriminalität pro Einwohner ist München, auf Platz 2 liegt Bielefeld, an dritter Stelle Augsburg vor Nürnberg und Mainz.