Erdbeben: WhatsApp Story rettet Boran Kubat das Leben

Eine WhatsApp Story wurde für Boran Kubat zum Lebensretter.

Die schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hält die Welt in Atem. Tausende Todesopfer gibt es zu beklagen, doch es gibt auch vereinzelt Lichtblicke. So auch die Geschichte von Boran Kubat. Er wurde beim Erdbeben verschüttet, hatte allerdings sein Handy mit dabei, mit dem er gedankenschnell handelt.

Kubat erstellt eine WhatsApp-Story, in der er erklärt, wo er verschüttet wurde. Durch die Angaben konnte er schlussendlich gerettet werden.