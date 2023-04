EU-Friedenssoldaten in der Ukraine: Orban warnt vor drittem Weltkrieg

Laut des ungarischen Premiers Viktor Orban plant die EU die Entsendung von zehntausenden Friedenssoldaten in den Osten der Ukraine, um eine Waffenstillstandszone zu schaffen. Doch Orban warnt: ''Wenn das passiert, dann rückt der dritte Weltkrieg näher:''

Orban sieht in dem EU-Plan eine große Gefahr: Stehen EU-Truppen als Friedenstruppen in den Frontstädten, könnten Zwischenfälle zu kriegerischen Handlungen eskalieren und die NATO- und EU-Staaten in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland führen.

Orban betont erneut, dass eine Waffenruhe erreicht werden muss, um Friedensgespräche zu ermöglichen. "Der Krieg wird jedenfalls immer brutaler und blutiger. Die ungarische Bevölkerung ist in Sorge, unsere Sicherheit ist gefährdet. Wir müssen einen Waffenstillstand erreichen – wenn es diesen gibt, dann sind auch Friedensgespräche möglich.”