Feuer-Inferno in Disneyland in Kalifornien

Anaheim. Bei der Live-Show "Fantasmic!" habe eine etwa 14 Meter hohe Drachenfigur am Samstagabend (Ortszeit) plötzlich lichterloh gebrannt, berichteten mehrere US-Medien. Auf Videos, die im Netz kursierten, waren ein brennender Drache zu sehen und Lautsprecherdurchsagen zu hören, die die Vorstellung "aufgrund unvorhergesehener Umstände" beendeten. Verletzte habe es nicht gegeben, meldete der Sender abc 7 unter Berufung auf die Feuerwehr. Angaben zum entstandenen Schaden gab es anfänglich nicht. Disney selbst äußerte sich zunächst nicht.

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland ???? #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7