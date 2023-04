Feuerinferno auf der Krim: Drohnenangriff setzt Treibstofftank in Brand

Das schrieb Gouverneur Michail Raswoschajew am Samstag auf Telegram. Es handle sich um einen Brand der Alarmstufe vier - "der schwersten von allen möglichen", schrieb der Gouverneur. Demnach brennt eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Zivile Einrichtungen seien nicht bedroht. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht.

A Ukrainian “Kamikaze” Drone Attack has reportedly taken place against an Oil Refinery and Depot used by the Russian Military at Kozacha Bay near the City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/quHcIbanQz