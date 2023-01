Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

Kathmandu. In der nepalesischen Stadt Pokhara ist ein Passagierflugzeug mit mehreren Dutzend Menschen an Bord abgestürzt. 29 Leichen seien bislang geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher in Pokhara der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In dem Flugzeug der örtlichen Yeti Airlines befanden sich demnach 68 Passagiere sowie mehrere Crew-Mitglieder.

Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte der Sprecher. Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung. An Bord seien neben Nepalesen auch Inder, Russen, Koreaner, sowie je eine Person aus Irland, Argentinien und Frankreich gewesen, berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI unter Berufung auf Flughafenbehörden.

15.01.2023, Nepal, Pokhara: Einheimische betrachten das Wrack eines abgestürzten Passagierflugzeugs. Das Passagierflugzeug mit 72 Menschen an Bord ist in der Nähe des internationalen Flughafens Pokhara in Nepal abgestürzt, berichtet die Tageszeitung Kathmandu Post. An Bord des Flugzeugs befanden sich 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Foto: c +++ dpa-Bildfunk +++

Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken und Feuer am mutmaßlichen Ort des Absturzes zu sehen. Die Absturzursache war zunächst nicht bekannt.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ