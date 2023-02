Frau behauptet, vermisstes Kind zu sein: 'Ich bin Maddie McCann'

Die 29-jährige Julia W. aus Polen behauptet, sie sei die vermisste Maddie McCann und versucht derzeit, Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen.

In der Beschreibung des Instagram-Accounts von Julia W. aus Polen heißt es: „Helfen Sie mir, ich muss mit Kate und Gerry McCann sprechen. Ich glaube, ich könnte Madeleine sein." Sie brauche umgänglich einen DNA-Test, um ihre Identität zu bestätigen. „Polizeiermittler aus Großbritannien und Polen versuchen, mich zu ignorieren. Ich werde meine Geschichte hier in Beiträgen erzählen. Hilf mir."

Die mediale Aufmerksamkeit, die sie durch ihren Instagram-Account erhält, will sie dafür nutzen, um zu beweisen, sie sei wirklich die vermisste Maddie. Sie postet Fotos von sich und Kinderfotos der Vermissten, um die Ähnlichkeiten aufzuzeigen. Doch Experten haben Zweifel. Der Account der 29-Jährigen wird erst seit ein paar Tagen mit Inhalt befüllt, außerdem sollen bei den Vergleichsbildern unterschiedliche Kinder gezeigt worden sein und nicht immer die selbe Person.

Das britische Mädchen Maddie McCann verschwand im Jahr 2007 aus einem Ferienappartement in Portugal. Ihre Eltern gaben nie die Hoffnung auch, trotzdem jegliche Spur von ihr fehlte. Die Ermittler hegen den Verdacht, Christian B. habe das Kind ermordet. Er wohnte zum Zeitpunkt des Verschwindens an der Algarve und soll kurz danach nach Deutschland geflohen sein. Aktuell sitzt B. wegen der Vergewaltigung einer damals 72-Jährigen im Gefängnis. Im Oktober erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 45-Jährigen. Ihm werden zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs an Kindern, sowie drei Fäll schwerer Vergewaltigung vorgeworfen.

Hellseher-Vorhersage könnte wahr werden

Fia Johnson, die laut eigener Aussage übersinnlich Kräfte besitzt, prophezeite im Juni 2021: „Durch Zufall findet sie ihre eigene Familie. Meine Prognose ist, dass sie sie zwischen 2022 bis 2024 von selbst finden wird."