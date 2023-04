Hai-Alarm in Lignano: Video zeigt drei Meter langes Tier

Am beliebten Urlaubsziel Lignano wurde ein drei Meter langer Hai gesichtet.

Italien. Die Angst vor Haien, die viele Badegäste oft in sich haben, ist zumeist unbegründet. Allerdings gibt es immer wieder schockierende Video, in denen die Wassertiere Menschen gefährlich nahe kommen und in Baderegionen eindringen. So auch in Lignano, einem beliebten Urlaubsziel vieler Deutscher.

Video zum Thema: Hai-Alarm vor dem Lieblingsstrand der Österreicher

Dort wurde ein rund 100 Kilo schwerer, drei Meter langer "Alopias vulpinus" gesichtet - ein "Gemeiner Fuchshai", oder Drescherhai. Ein 13-jähriger (!) Schüler aus Udine fing das Koloss versehentlich beim Angeln. Er trainierte gerade mit seinem Vater für die Fischfang-Meisterschaft, wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten. Der Schüler ließ den Fang wieder frei, ohne sich dabei zu verletzen, was nach den Worten des Präsidenten des Tuna Clubs, Giambattista Zen, nicht selbstverständlich sei. Charakteristisch für den Hai ist seine lange Schwanzflosse, die er zum Jagen verwendet. Sie schlagen ihre Beute mit der Schwanzflosse k.o.

"Spektakuläre" Hai-Sichtung

In Lignano sind laut Zen in den letzten Jahren immer weniger Haie gesichtet worden, wodurch er diese Sichtung auch als "spektakulär" bezeichnete. In den 90er-Jahren fand man in der Urlaubsregion noch häufigExemplare mit über 400 Kilogramm, so Zen.

Sind Fuchshaie gefährlich für Menschen?

Fuchshaie sind zwar groß, doch für Menschen ungefährlich. Das kleine Maul des Hais stellt für den Menschen nur eine geringe Gefahr dar. Taucher werden meist in weiten Kreisen umschwommen.