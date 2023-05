HIV-positive Menschen dürfen in Frankreich bald Soldaten werden

HIV-positive Menschen sollen künftig in Frankreich grundsätzlich auch Soldaten werden können.

Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu kündigte am Montag im Fernsehsender France 2 an, die Eignungskriterien für den Eintritt in die Streitkräfte zu überarbeiten. Sobald der entsprechende Erlass veröffentlicht sei, werde die Infektion mit dem HI-Virus in der Armee, in der Gendarmerie und der Feuerwehr von Paris und Marseille kein grundsätzliches Ausschlusskriterium mehr sein. Bislang gelten Menschen, die das HI-Virus in sich tragen, in Frankreich als medizinisch untauglich für diese Berufe.

Polizei, Feuerwehr, Armee - HIV-positive bisher ausgeschlossen

Innenminister Gérald Darmanin hatte vergangene Woche bereits vorgeschlagen, HIV-Infizierten den Zugang zur Armee oder zur Feuerwehr nicht mehr zu verwehren. Seit dem vergangenen Jahr können HIV-positive Menschen in Frankreich auch Polizisten werden.

Die Ansteckung mit dem Virus erfolgt am häufigsten beim Geschlechtsverkehr oder durch infiziertes Blut, beispielsweise, wenn Drogensüchtige die gleichen Spritzen nutzen.