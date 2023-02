Justiz-Skandal um TV-Star als Kinderschänder

Heute um 10 Uhr hätte im Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Landesgericht einer der aufsehenerregendsten Prozesse der letzten Jahre starten sollen.

Wien. Der Fernseh-Star und Burgschauspieler Florian Teichtmeister sollte sich vor Richter Stefan Apostol wegen des Besitzes und Konsums von sage und schreibe 58.000 (!) Kinderporno-Bildern verantworten.

Teichtmeister, der in unzähligen TV-Serien, Kinofilmen und Burg-Premiere mitgewirkt hat, soll diese Tausenden Bilder geschändeter Kinder über Jahre hinweg auf seinem Handy konsumiert haben.

Ursprünglich wurde in Wien erwartet, dass der Prozess nur wenige Stunden dauern, Teichtmeister vor Gericht voll geständig sein würde und er das Gericht als freier Mann mit einer nur bedingten (!) Haftstrafe von weniger als zwei Jahren wieder verlassen könnte.

Doch in den letzten Tagen kursierte in Wiener Juristenkreisen das Gerücht, der als "streng" geltende Richter Apostol wolle aufgrund der großen Aufmerksamkeit für diesen Fall und aufgrund der großen Zahl von 58.000 Missbrauchs-Bildern ein Exempel statuieren - und plane für Teichtmeister eine UNBEDINGTE Haftstrafe.

In diese immer stärker werdenden Gerüchte, dass Teichtmeister wohl direkt vom Gerichtssaal ins Gefängnis wandern müsste, platzte gestern eine überraschende Nachricht: Florian Teichtmeister meldete sich beim Richter in letzter Sekunde als "akut krank" - der Prozess platzte. Es wird heute keine Verhandlung geben.

Der Anwalt von Teichtmeister, Michael Rami, hat sich bis jetzt geweigert, den Grund für die Erkrankung seines Klienten bekannt zu geben. Es gab gestern offenbar weder ein ärztliches Attest, noch eine öffentliche Erklärung der Krankheits-Ursache.

Viele Beobachter sprechen bereits von einem "Justiz-Skandal" und vermuten, dass sich Teichtmeister durch seine "Krankmeldung" einer unbedingten Verurteilung in letzter Sekunde entziehen wollte.

Sein Anwalt Michael Rami ist vor Gericht als "trickreich" bekannt. In diesem Fall ist Michael Ramis Rolle freilich heftig umstritten. Denn Rami ist nicht nur Anwalt des Kinderporno-Konsumenten und damit auch Kinderschänders Teichtmeister, er ist auch als Verfassungsrichter der Vertreter der Republik Österreich am Höchstgericht. Dass ein Höchstrichter neben einer 10.000-Euro-Gage sozusagen "nebenberuflich" zur Aufbesserung seines Einkommens einen Kinderschänder vertritt, sorgt in der österreichischen Politik und Öffentlichkeit für enormen Unmut.

Wenn der Höchstrichter Michael Rami nun "getrickst" hat, um seinen Kinderschänder-Klienten Teichtmeister vor einer unbedingten Haftstrafe zu retten, dann wäre das eine Justiz-Skandal ersten Ranges.