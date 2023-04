Lehrerin (26) verführte Schüler zum Sex: Schlüpfrige SMS um zwei Uhr nachts

Sex-Skandal an der Schule. Hannah Marth (26), Sportlehrerin, muss sich jetzt wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten.

In Pennsylvania, USA, soll die 26-jährige Lehrerin Hannah Marth einen ihrer Schüler verführt haben, weshalb sie sich nun vor Gericht wegen sexueller Nötigung verantworten muss. Es ist nicht der erste Sex-Skandal in der Schule, der die USA heimsucht. Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche ähnlich Fälle.

Die Sportlehrerin soll laut übereinstimmenden Medienberichten um zwei Uhr nachts (!) ihrem 17-Jährigen Schüler eine schlüpfrige SMS geschrieben haben, in der sie ihn zu sich nach Haus einlud. Dort soll es dann zum Geschlechtsverkehr gekommen sein.

Saftige Haftstrafe droht

Erst ein halbes Jahr später flog die verbotene Affäre auf, die Lehrerin wurde unverzüglich festgenommen. Der Vorworf: Sexuelle Nötigung sowie sexueller Übergriff durch einen Sportfunktionär. Ihr droht eine saftige Haftstrafe im Falle einer Verurteilung.