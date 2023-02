Leopard-Alarm in Gerichtssaal in Indien - mehrere Verletzte

Auch nach stundenlangen Versuchen hätten Polizisten und Mitarbeiter der Waldbehörde die Großkatze nicht einfangen können, berichtete der "Indian Express" am Mittwochabend (Ortszeit). Einige der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, andere hätten vor Ort erste Hilfe erhalten. Das Gebäude sei nach dem Vorfall im Bundesstaat Uttar Pradesh am Nachmittag geräumt worden - einige hätten zum Verlassen des Gebäudes Hilfe der Raubtierfänger gebraucht, hieß es.

A leopard entered the Court building in Ghaziabad today.

In the video, 2 lawyers are going to the leopard with a shovel as if they will catch it.

तेंदुए ko nahi pta tum vakil ho bhai.????‍♀️

