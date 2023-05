Moskau: Anschlag auf Putin gescheitert

Machthaber Wladimir Putin sei bei dem Angriff nicht verletzt worden, so die Angaben aus dem Kreml. Des Weiteren soll es keine Schäden an Gebäuden geben, wie TASS, RIA und Interfax auf Berufung des Präsidialamtes berichten.

In einem Video auf Twitter sieht man Rauchwolken aufsteigen, der offenbar von dem Drohnen-Abwehr-Raketen zurückgelassen wurde.

The Kremlin says its military and secret services "acted timely" to shoot down the drones.



"Russia reserves the right to take retaliatory measures when and where it sees fit," it added.



Locals nearby posted video overnight of the apparent aftermath. pic.twitter.com/AkUTbYYeiH