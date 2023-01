Russland droht Deutschland mit Atomkrieg

Der Kreml warnte Deutschland vor der Entscheidung um die Lieferung von Leopard-Panzern vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg und einer Verschlechterung der Beziehungen.

Unfassbare Eskalation: Während der Kreml den Schritt Deutschlands als "eklatante Provokation" bezeichnet, fordern russische Kriegs-Propagandisten bereits Atomschläge gegen den Westen! Jewgeni Satanowski, Präsident des Moskauer Instituts für den Nahen Osten verlangt, dass Nuklear-Raketen auf den deutschen Bundestag gefeuert werden.

Der russische Fernsehmoderator Wladimir Solowjow sieht Deutschland nach der Panzer-Zusage als Kriegspartei. Die deutschen Panzer die bald durch die Ukraine rollen, würden Erinnerungen an den 2. Weltkrieg wieder aufleben lassen und würde bedeuten, dass "wir deutsches Territorium, Militärstützpunkte und andere Orte als legitime Ziele betrachten."

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen erfuhr, will Deutschland Leopard-2-Panzer in die Ukraine liefern und das auch anderen Ländern wie Polen erlauben.