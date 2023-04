Nato-Mitglied wird verschwinden: Medwedew droht mit Vernichtung

Ex-Präsident und Putin-Freund Dmitri Medwedew droht mit der Vernichtung eines Nato-Mitglieds.

Medwedew ist seit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine ein Scharfmacher und Hardliner. Immer wieder droht er dem Westen mit, so auch jetzt wieder. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter geht Ex-Präsident Medwedew auf den polnischen Premier Mateusz Morawiecki los. Er schreibt: „Irgendein Dummkopf namens Mateusz Morawiecki sagte, die Ukraine habe das Recht, Russland anzugreifen, und er mache sich keine Sorgen über einen Krieg der NATO gegen Russland, weil letzterer ihn bald verlieren würde".

Und dann die Drohung: „Ich weiß nicht, wer einen solchen Krieg gewinnen oder verlieren wird, aber angesichts der Rolle Polens als Außenposten der NATO in Europa wird dieses Land mit Sicherheit zusammen mit seinem dummen Premierminister verschwinden.", so Medwedew, der die Nachricht einmal in Englisch und Polnisch absetzte.