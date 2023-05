Neue Suchaktion im Fall Maddie: Tauchaktion bringt Hoffnung auf Antworten

Aktive Suche nach dem verschwundenen Mädchen Maddie in Portugal setzt ein - Neue Bemühungen werden unternommen, um das Rätsel um das mysteriöse Verschwinden des Mädchens im Jahr 2007 zu lösen.

Eine bemerkenswerte Aktion hat am Dienstag begonnen, bei der ein Stausee in der Nähe der Stadt Silves an der Algarve abgetaucht wird. Dieser Stausee befindet sich etwa 40 Kilometer von Praia da Luz entfernt, dem Ferienort, aus dem Maddie am Abend des 3. Mai spurlos aus dem Apartment ihrer Familie verschwand. Die umliegenden Waldgebiete werden ebenfalls gründlich durchsucht.

Die Initiative für diese erneute Suche stammt von deutschen Behörden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die derzeit gegen den vorbestraften Kinderschänder Christian Brückner (45) ermittelt, war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Ermittler erhoffen sich wichtige Erkenntnisse aus der Durchsuchung des Stausees. Am Montag wurden bereits die Straßen, die zum Stausee "Barragem do Arade" führen, abgesperrt, und Polizeizelte wurden aufgestellt.

Rätsel um erneute Suche

Es ist noch nicht klar, warum der See erneut durchsucht wird. Im Jahr 2008 wurde der Stausee bereits durchsucht, nachdem Knochen in einem Beutel gefunden wurden, die sich jedoch als "nicht menschlichen Ursprungs" herausstellten. Es ist unklar, ob alte Spuren überprüft oder neue Hinweise verfolgt werden sollen. Berichten der BILD-Zeitung zufolge könnte Brückner Kontakte in der Gegend gehabt haben. Es wird sogar spekuliert, dass eine Hausdurchsuchung geplant sein könnte.

Die Taucher- und Baggeraktion soll vorerst zwei Tage dauern und stellt die erste große Suchoperation dieser Art seit Juni 2014 dar. Damals erhielt die britische Polizei die Erlaubnis von den portugiesischen Behörden, den Ferienort Praia da Luz mit Spürhunden abzusuchen und Bodenradar zur Leichenortung einzusetzen.

Brückner, der zwischen 1995 und 2007 an der Algarve lebte, verbüßt derzeit in Deutschland eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung.

Die Welt wartet gespannt und hofft, dass die erneute Suche nach Maddie endlich Antworten liefern und das Rätsel um ihr Verschwinden lösen wird.