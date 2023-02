Russland reagiert auf Nord-Stream-Enthüllungen

Russland reagiert auf die neuen Enthüllungen zum Nord-Stream-Anschlag! Moskau fordert internationale Ermittlungen.

Moskau. Der Blogeintrag des Journalisten Seymour Hersh, wonach die USA hinter den Explosionen stünden, sollte Basis für Untersuchungen werden, sagte der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, am Donnerstag. "US-Präsident Joe Biden und seine Komplizen sollen zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Wolodin.

Kreml nennt Biden "Terrorist"

"Biden schreibt sich in die Geschichte als Terrorist ein", schrieb der Vorsitzende des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, am Donnerstag in seinem Telegram-Kanal. Und weiter: "Wenn (US Präsident Harry) Truman zum Verbrecher wurde, indem er Atomwaffen gegen die Zivilbevölkerung in Hiroshima und Nagasaki einsetzte, so ist Biden zum Terroristen geworden, der den Befehl zur Zerstörung der Energie-Infrastruktur seiner strategischen Partner Deutschland, Frankreich und Niederlande gegeben hat."

Seymour Hersh, ein anerkannter Investigativ-Journalist, der bereits den Pulitzer-Preis gewonnen hat, veröffentlichte seinen Bericht zu den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. Sein Fazit: Die USA steckten dahinter. In einer geheimen CIA-Operation in Zusammenarbeit mit Norwegen soll man die Minen mit US-Tiefseetauchern an den Gaspipelines angebracht haben.

Hersh ist ein ehemaliger Reporter der "New York Times" und des Magazins "New Yorker" und hat für seine Arbeit eine Vielzahl von Auszeichnungen gewonnen.

Das US-Präsidialamt hatte den Bericht am Mittwoch zurückgewiesen: "Das ist gänzlich falsch und reine Fiktion", sagte eine Sprecherin des Sicherheitsrats im Weißen Haus.