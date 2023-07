× Schockierende Bilder: Gewalt-Alarm am Ballermann

Video-Aufnahmen zeigen, wie Security-Männer auf einen am Boden liegenden Mann eintreten.

Mallorca. Schockierende Aufnahmen von der Lieblingsinsel der Deutschen. Türsteher treten auf wehrlose Touristen und jagen sie durch die Straßen. Am 15. Juni gingen zwei Sicherheitskräfte in der beliebten Schinkenstraße vor dem "Baboleo" auf Kicker eines Fußball-Vereins aus dem Schwarzwald los. Der Grund: Sie zündeten sich wiederholt Zigaretten im Biergarten an. Umstehende filmten die Prügelei. Zuerst berichtete die "Mallorca Zeitung".

Türsteher treten auf einen am Boden liegenden Mann

In dem Video ist zu sehen, wie die Sicherheitskräfte auf einen am Boden liegenden Mann eintreten. Ein Freund versuchte zu schlichten und bekam einen Schlag ins Gesicht. Der Rest der Mannschaft wollte den Biergarten verlassen, als die Türsteher plötzlich Verstärkung riefen. Mit Schlagstöcken und vereinten Kräften jagten die Security-Männer die Fußballer durch die Schinkenstraße. Dem getretenen Kicker soll sogar das Trommelfell geplatzt sein.

© Mallorca Zeitung ×

Anschließend bedrängen die Sicherheitskräfte Zeugen, die die Gewalttat filmten, folgten ihr sogar bis zu ihren Hotels. Schließlich rückte die Polizei an und konnte die Situation beruhigen. Dabei stellt der aktuelle Fall von Gewalt keinen Einzelfall dar. Allein in der vergangenen Woche kam es vermehrt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Türstehern und Party-Urlaubern aus Deutschland.