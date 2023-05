Schwere Explosion in Mailand: Brennende Autos in Innenstadt

© Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Feuerwehrleute löschen Autos nach einer Explosion in der Innenstadt. Laut Medienberichten geriet nach ersten Erkenntnissen ein Kleinlaster in Brand, der Sauerstoffflaschen transportierte. Mindestens eine davon explodierte, in der Folge fingen etliche Autos Feuer.