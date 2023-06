Schwimmer (23) stirbt nach Hai-Angriff in Ägypten

Hai-Angriff in Ägypten: 23-jähriger Russe verblutet Im ägyptischen Badeort Hurghada am Roten Meer ist ein Mann nach einem Hai-Angriff gestorben. Das teilte das ägyptische Umweltministerium am Donnerstagabend mit. Der Vorfall werde untersucht. Weitere Details nannte das Ministerium zunächst nicht.