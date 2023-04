Silvio Berlusconi wegen Leukämie im Krankenhaus

Der Zustand des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist laut Italiens Außenminister Antonio Tajani stabil.

Tajani, der Vizechef von Berlusconis Partei Forza Italia, sagte am Donnerstagmorgen im italienischen Fernsehen, er habe mit dem Arzt des 86-Jährigen telefoniert. Berlusconi habe demnach eine "ruhige Nacht" verbracht. Der Ex-Regierungschef wurde am Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert. Zunächst wurde von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen berichtet. "Wir hoffen, dass Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf", sagte Tajani. "Wir bleiben optimistisch."



Berlusconi wird dort wegen Leukämie behandelt. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera", die sich auf Kreise um den Medienmogul bezog.

Bereits am Mittwoch besuchten ihn Medienberichten zufolge seine Kinder, seine Lebenspartnerin sowie sein Bruder Paolo im Krankenhaus. Beim Verlassen der Klinik sagte der Bruder demnach vor Journalisten: "Sein Zustand ist stabil, er ist ein Fels."

Erst vergangenen Donnerstag war Berlusconi nach einem viertägigen Aufenthalt in jener Klinik entlassen worden. Offiziell war damals von Routineuntersuchungen die Rede. Laut Berichten wurde Berlusconi aber bereits wegen Herz-Kreislauf-Problemen behandelt.

Der Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia ist seit Jahren gesundheitlich angeschlagen. Ende 2020 war er etwa an Corona und einer Lungenentzündung erkrankt, im vorigen Jahren musste er wegen einer Harnwegsinfektion stationär behandelt werden. 2016 hatte er sich einer Herz-Operation unterzogen.