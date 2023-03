So viel verdient Putin mit (s)einer Wodka-Marke

Wladimir Putin zeigt sich stets dem Kreml verpflichtet. Alle persönlichen Interessen stellt er hintan, zumindest scheint es so.

Wie ein Bericht der "The Moscow Times" zeigt, verdient Kreml-Herrscher Wladimir Putin seit Jahren kräftig an der Wodka-Marke "Putinka" mit. Zwar weiß davon offiziell niemand etwas, doch hinter verschlossenen Türen soll er sich fürstlich bezahlen lassen, wie die russische Investigativ-Zeitung "Proekt" herausfand.

Insgesamt sollen von 2004 bis 2019 knapp 469 Millionen Euro Richtung Putin geflossen sein. Die Marke war zwischenzeitlich (2002-2005) so beliebt, dass 40 Millionen Liter Vodka jährlich ihren Weg zu den Kunden fanden. Kunden, die nicht selten ein Alkoholproblem haben. Erst dieses Jahr verzeichnete Russland einen Negativrekord an Alkoholtoten.

Das Geld investierte Putin über eine Berater-Firma aus Zypern in ein Luxus-Apartment und zwei weitere Anwesen in Moskau. Dazu noch drei weitere Immobilien in Sotschi, sowie ein Penthouse. Die Berater-Firma, die die Käufe abwickelte, gehört Putins Anwalt Wladislaw Kopylow, wie die "Moscow Times" berichtet. Die gekauften Immobilien erwarb Putin entweder für sich selbst oder Verbündete.