Spanien-Wahl: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen PSOE und PP

Die die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien entwickelt sich noch zu einem Wahl-Thriller: 50 Prozent der Stimmen sind ausgezählt und PSOE und PP sind gleichauf.

In Spanien hat sich am Sonntagabend eine Trendwende abgezeichnet. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl lieferten sich die Sozialdemokraten (PSOE) von Premier Pedro Sánchez und die konservative Partei Partido Popular (PP) unter Alberto Núñez Feijóo ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 50 Prozent der Stimmen lagen PSOE und PP laut Medien in etwa gleichauf. Die PSOE kam demnach auf 131 Mandate, die PP auf 130. Für die absolute Mehrheit werden 176 Sitze gebraucht.

