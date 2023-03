Spionage-Verdacht: Russland verhaftet US-Journalisten in Jekaterinburg

Mehreren Medienberichten zufolge soll der US-Journalist Evan Gershkovich von den russischen Behörden verhaftet worden sein.

Der Korrespondent, der für das "Wall Street Journal" tätig ist, wird von Russland der Spionage bezichtigt, wie der Kreml selbst laut übereinstimmenden Medienberichten bestätigt. Einer russischen Lokalzeitung zufolge sei Gershkovich seit Mittwochabend nicht mehr erreichbar gewesen. Er sei wohl vor einem Restaurant im Stadtzentrum von Jekaterinburg verhaftet worden.

In dieser Stadt soll der Journalist verhaftet worden sein.

Der US-Journalist lebt bereits seit Jahren in Moskau und wird zuletzt wohl auch über die Söldnergruppe Wagner und den Krieg nachgeforscht haben. Jekaterinburg ist in den vergangenen Monaten bereits häufiger in die Schlagzeilen mit Befragungen, Bildaufnahmen oder ähnlichem an westlichen Journalisten geraten.