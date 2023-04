Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Anklage wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen kämpferisch gezeigt.

New York. Donald Trump hat sich am Dienstagabend in Mar-a-Lago seinen Anhängern gezeigt, nachdem er sich in Manhattan vor Gericht zu 34 Anklagepunkten wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen "nicht schuldig" bekannt hatte.



"Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, besteht darin, unsere Nation furchtlos vor denen zu verteidigen, die versuchen, sie zu zerstören", sagte er in seinen 25-minütigen Bemerkungen. "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Amerika passieren könnte", sagte Trump weiter.



Er sagte, die Anklage sei eine massive Wahlbeeinflussung durch das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, um ihn daran zu hindern, wieder Präsident zu werden. Er beschuldigte die "radikale Linke" und die Demokraten, ihn seit Beginn seiner Kampagne ausspioniert und mit einer Vielzahl von Betrugsermittlungen angegriffen zu haben. Unser Justizsystem ist gesetzlos geworden", so Trump. Die Demokraten versuchten, es für ihre Zwecke zu missbrauchen, um Wahlen zu gewinnen.



Der ehemalige Präsident plädierte auf alle 34 Anklagepunkte gegen ihn, die mit der Zahlung von Schweigegeldern im Zusammenhang mit einem angeblichen Stelldichein mit Pornodarstellerin Stormy Daniels verbunden waren, auf "nicht schuldig".