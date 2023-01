US-General rechnet 2025 mit neuem Krieg

Michael Minihan, General der US-amerikanischen Luftwaffe, warnt seine Streitkräfte vor einem Krieg mit China. Seine Kommandeure sollen sich kampfbereit zu machen.

Washington. US-Airforce-General Michael Minihan verschickte ein Memo an die Kommandanten des sogenannten Air Mobility Command. In dem Schreiben warnt er vor einem Einmarsch Chinas in Taiwan und einem damit verbundenen Kriegsausbruch unter Beteiligung der USA.

"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden", wird Minihan vom US-Fernsehsender NBC News zitiert. Er geht davon aus, dass China im Jahr 2025 in Taiwan einmarschieren werde und fordert seine Mitarbeiter auf, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Sie werden angewiesen "ihre persönlichen Angelegenheiten zu prüfen und zu prüfen, ob ein Besuch bei der Rechtsabteilung ihrer Servicebasis geplant werden sollte, um sicherzustellen, dass sie rechtlich bereit und vorbereitet sind“. "Ich hoffe, ich irre mich, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden", erklärt Minihan.

Die Nachricht soll eigentlich erst am 1. Februar verbreitet werden. Eine Sprecherin der Air Force bestätigte gegenüber US-Medien die Echtheit des Memos. Der Pressesprecher des Verteidigungsministeriums erklärte wiederum, dass die USA weiter auf Frieden setzen wolle: „Die Nationale Verteidigungsstrategie macht deutlich, dass China eine Herausforderung für das Verteidigungsministerium ist, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, mit Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten, um einen friedlichen, freien und offenen Indopazifik zu bewahren.“