USA: 16-Jähriger klingelt an falscher Haustür - wird niedergeschossen

Dies teilte die Polizei am Sonntag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri mit. Der 16-Jährige habe seine Geschwister abholen wollen, versehentlich aber an der falschen Haustür geklingelt, berichteten mehrere US-Medien. Daraufhin habe der Hausbesitzer auf den schwarzen Jugendlichen geschossen.

A 16 year old Black boy, was shot by a white man in Kansas City after accidentally ringing the doorbell of the wrong home when trying to pick up a sibling. He was shot in the head through a glass door, then when on the ground, was shot again.

The man was released without charges. pic.twitter.com/wU0yWghoF0