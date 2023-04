USA: Mehrere Tote nach Schusswaffenattacke in Bank

Louisville. Die Sender CNN und ABC meldeten am Montag unter Berufung auf die Polizei der Stadt Louisville, fünf Menschen seien getötet worden, mehrere weitere seien verletzt. Die Attacke habe sich in einem Bankgebäude in der Innenstadt abgespielt.

Die Polizei teilte auf Twitter mit, der mutmaßliche Schütze sei tot. Es bestehe keine weitere Gefahr. Der demokratische Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, schrieb auf Twitter, er mache sich auf den Weg zum Tatort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Big police presence on Main St just outside of Slugger Field. LMPD is advising everyone to avoid the area specifically at Old National Bank.



We’re waiting for information from police @wave3news pic.twitter.com/jO6Xt6u3Cb