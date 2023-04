× Wahl-Beben in Österreich: FPÖ und Konservative bei Salzburg-Wahl fast gleich stark

Bei der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Salzburg hat die rechte FPÖ laut einer ersten Hochrechnung des Senders ORF mehr als 26 Prozent der Stimmen erhalten.

Salzburg. Mit einem Zuwachs von mehr als 7 Prozentpunkten lag die FPÖ damit am Wahlsonntag als zweitstärkste Partei nur knapp hinter der konservativen ÖVP von Ministerpräsident Wilfried Haslauer, die um fast 9 Prozentpunkte unter 29 Prozent abrutschte. Da die Schwankungsbreite der Hochrechnung vorerst noch bei fast drei Prozent lag, stand der Spitzenplatz kurz nach Wahlschluss noch nicht fest.

Kommunisten feiern furiosen Wahlsieg

Die bürgernah auftretenden Kommunisten (KPÖ) ziehen laut den Hochrechnungen mit etwa 11 Prozent der Stimmen erstmals seit 1945 wieder in das Salzburger Landesparlament ein. Die KPÖ-Kandidaten hatten angekündigt, in diesem Fall einen Teil ihrer Politiker-Gehälter zu spenden.

Nach dem Wahlkampf, der unter anderem von den Themen Teuerung und leistbares Wohnen dominiert wurde, überholte die FPÖ die sozialdemokratische SPÖ, die mit etwa 19 Prozent (minus 1,5 Prozentpunkte) auf dem dritten Platz landete.

Auch die Grünen und liberalen Neos, mit denen die ÖVP derzeit im Salzburger Land eine Koalition bildet, verloren Stimmen. Haslauer hatte vor der Wahl signalisiert, dass er keine Sympathien für die FPÖ hegt. Eine Zusammenarbeit schloss er aber nicht dezidiert aus.

Der Urnengang gilt als dritter Stimmungstest für die Bundespolitik in diesem Jahr. Bei Wahlen in Niederösterreich und Kärnten gewann die FPÖ im Januar jeweils rund ein Viertel der Stimmen. In bundesweiten Meinungsumfragen steht die rechte Partei seit Jahresbeginn auf Platz eins vor der SPÖ und der Kanzlerpartei ÖVP.